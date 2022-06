Monterosso (La Spezia) – Forse un malore all’origine della tragedia avvenuta ieri pomeriggio sulla spiaggia di Monterosso, nelle Cinque Terre. Un turista milanese di 27 anni è morto dopo essersi tuffato in mare forse a causa di una congestione.

Il giovane era con un gruppo di amici e stava per ritornare a casa ma ha deciso di fare un ultimo tuffo nelle splendide acque della cittadina del levante ligure.

Un tuffo che si è però rivelato fatale poiché il ragazzo ha fatto poche bracciate e poi si è inabissato.

Inutili i tentativi di rianimarlo. L’arresto cardiaco conseguente al malore lo ha ucciso.

All’arrivo del personale di soccorso per il ragazzo non c’era più nulla da fare.