La Spezia – Affluenza al voto piuttosto bassa per l’elezione del Consiglio Comunale e del Sindaco. Alla chiusura dei seggi, alle 23 di ieri, aveva votato poco più del 50% degli aventi diritto.

Flop Referendum con il quorum che non supera il 44% dei votanti (20% a livello nazionale)

Atteso ora lo spoglio delle schede per l’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali.

Sotto la tabella delle percentuali di voto:

REF1-Incandidabilità dopo la condanna 96/96 69.235 31.143 44,98 REF2-Limitazione misure cautelari 96/96 69.235 31.100 44,92 REF3-Separazione funzioni dei Magistrati 96/96 69.235 31.087 44,90 REF4-Membri laici Consigli Giudiziari 96/96 69.235 31.051 44,85 REF5-Elezioni Componenti Togati CSM 96/96 69.235 31.055 44,85 Elezione del Sindaco 96/96 74.509 37.577 50,43 Elezione Consiglio Comunale 96/96 74.509 37.577 50,43