Genova – E’ stata riaperta intorno alle 23,30, a Voltri, via Tito Tosonotti, unica strada di accesso all’ospedale locale. La strada era stata chiusa per verificare la caduta di calcinacci segnalata da alcuni residenti, dal locale cavalcavia dell’autostrada A10, che passa proprio sopra la strada.

La presenza di calcinacci per strada aveva fatto scattare l’allarme e i controlli di polizia locale e vigili del fuoco e la strada era stata chiusa per precauzione.

I pompieri hanno verificato la struttura e dato il via libera alla riapertura.

Altri controlli di sicurezza sono previsti in giornata.