Genova- “La Forza Nascosta Scienziate nella Fisica e nella Storia”, sarà presentato al Politecnico di Genova.

“La Forza Nascosta Scienziate nella Fisica e nella Storia” ci sarà venerdì 17 giugno alle ore 18.45 al Politecnico di Genova, con la Regia di Gabriella Bordin.

Lo spettacolo offre una visuale sulla Fisica del ‘900 attraverso gli occhi di quattro scienziate che ne sono protagoniste, anche se hanno ricevuto solo in parte l’attenzione che avrebbero meritati per le loro scoperte e il loro ingegno. Traspare un forte valore intellettuale ed umano, una perfetta alchimia di talento e determinazione, che le ha portate a raggiungere risultati scientifici fondamentali per la comprensione della natura.

La Forza Nascosta è stato ideato e promosso da un gruppo di ricercatrici della Sezione di Torino dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Anna Ceresole, Nora De Marco e Nadia Pastrone e del Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino, Simonetta Marcello, insieme a Emiliana Losma, esperta di storie di donne, Rita Spada, esperta in innovazione tecnologica e l’autrice e regista Gabriella Bordin.

Lo spettacolo è andato in scena la prima volta, al Teatro della Tosse il 30 ottobre 2020 grazie al festival della Scienza per poi debuttare a Torino l’11 dicembre 2020 al Teatro Baretti in differita online su Facebook.

L’appuntamento di venerdì 17 giugno a Genova, è la prima tappa del tour estivo dello spettacolo.