Genova – Una esercitazione anti terrorismo nel centro commerciale della Fiumara ma la notizia viene diffusa 4 giorni dopo. I video dell’operazione, ripresi dai residenti della zona, preoccupati per quanto sembrava accadere, circolano da giorni sulle chat di whatsapp e in alcuni gruppi social ma solo oggi si viene a sapere cosa è realmente accaduto.

Le auto della polizia e dei carabinieri che arrivano in volata, i mezzi delle forze “speciali” che si affacciano all’ingresso principale della Fiumara e poi le squadre di pronto intervento, in assetto da intervento rapido che fanno irruzione nel centro commerciale tra esplosioni e “colpi di arma da fuoco”.

Qualcuno ha pensato alle riprese di un film ma molti residenti, spaventati per il frastuono e l’arrivo in massa di forze dell’ordine aveva pensato ad un’operazione vera e propria.

Oggi sappiamo che non è stato così e che, invece, le forze speciali si sono “allenate” per interventi anti terrorismo che ovviamente ci si augura non debbano mai verificarsi ma per i quali occorre tenere addestrati gli uomini. Così è stato simulato, nelle condizioni più vicine alla realtà, un assalto al centro commerciale più frequentato dai genovesi.

Nel “copione” uno scenario fatto di 4 terroristi islamisti asserragliati nel centro e armati sino ai denti.

Tutto è filato liscio e, ancora una volta, gli uomini dei reparti scelti dei carabinieri e della polizia hanno portato a termine la “missione” con perizia e abilità.

Resta la perplessità di chi non sapeva nulla e si è spaventato pensando ad uno scenario reale sino a quando non è stato rassicurato dagli eventi.