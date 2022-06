Genova – Hanno aggirato la sorveglianza scavalcando recinzioni e confondendosi tra i turisti in visita e poi si sono lanciati dal punto più alto della Lanterna, aprendo il paracadute appena in tempo per non schiantarsi a terra. Sono ufficialmente ricercati i tre base jumpers che si sarebbero lanciati nei giorni scorsi dal monumento simbolo della città, commettendo una raffica di reati ed infrazioni ma, soprattutto, mettendo a rischio la propria ed altrui sicurezza per il brivido di un lancio da un luogo “famoso” e qualche visualizzazione in più sui social.

Sull’episodio sarebbe stata aperta un inchiesta della magistratura.

I base jumper illegali sarebbero tre, due uomini ed una donna e sarebbero arrivati a Genova con un furgone grigio con targa francese che è stato ripreso mentre ripartiva in tutta fretta lasciando la zona del Porto.

Molto probabilmente le forze dell’ordine hanno già il numero di targa del veicolo e risaliranno velocemente al proprietario ma c’è allarme per l’episodio perché l’altezza della Lanterna, nel tratto raggiungibile per poter effettuare questo tipo di lanci con il paracadute è proprio al limite massimo della sicurezza. Il rischio di un errore o di un imprevisto è enorme e questi “folli” rischiano di morire schiantandosi come sempre più spesso accade nelle loro bravate ma potrebbero anche cadere coinvolgendo altre persone e turisti i visita al monumento.