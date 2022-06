Genova – Ha incontrato l’ex compagna per strada, in via Gramsci e ha iniziato subito una lit che si è conclusa con il furto del telefono cellulare e di un marsupio con il portafogli.

Protagonista dell’episodio, avvenuto sabato sera, intorno alle 21, un 34enne che ha affrontato l’ex compagna per strada e le ha sottratto il telefono cellulare.

Quando la giovane ha cercato di farselo restituire l’ha colpita con un pugno e poi, spintonandola l’ha fatta cadere a terra e le ha sottratto il marsupio con il quale si è allontanato verso via del Campo.

Fortunatamente l’episodio non è sfuggito ad una volante della Polizia di Stato, che è riuscita a fermare l’uomo prima che se ne perdessero le tracce.

La donna è stata dimessa dal Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni.

In mattinata la direttissima.