Genova – Grave incidente, nella notte, tra uno scooter ed una ambulanza in via Mosso, proprio nelle immediate vicinanze del pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Per cause ancora da accertare l’ambulanza e lo scooter si sono scontrati mentre il mezzo di soccorso trasportava un paziente.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è finito rovinosamente a terra riportando diverse ferite.

Subito soccorso, l’uomo è stato condotto nel vicino pronto soccorso.

Dalle prime informazioni la persona non avrebbe la patente di guida necessaria per guidare il veicolo a due ruote e potrebbe non aver sentito la sirena dell’ambulanza.

In corso la ricostruzione dell’incidente e le eventuali responsabilità.