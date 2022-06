Genova – E’ una donna genovese di 35 anni una delle due vittime del terribile incidente avvenuto ieri sull’autostrada A7 Genova – Milano all’altezza di Casel Gerola, in direzione Genova.

Per cause ancora da accertare un Suv ha imboccato contromano l’autostrada ed ha percorso diversi chilometri prima di causare un terribile incidente in cui hanno perso la vita due persone e altre tre – tra le quali un bambino di 4 anni – sono rimaste gravemente ferite.

Morti i conducenti dei due veicoli che si sono scontrati frontalmente, un 46enne ed una donna genovese di 35 anni.

Pesantissimi i disagi sull’autostrada con code e lunghe attese per gli automobilisti.

Indagini in corso per accertare come sia avvenuto il tragico errore e come abbia fatto un veicolo a percorrere contromano l’autostrada senza che sia stato possibile intervenire per evitare la tragedia.