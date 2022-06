Genova – Forti rallentamenti sulla Sopraelevata in direzione levante per un autocarro in avaria all’altezza della Stazione Marittima.

Il mezzo, che viaggiava da Sampierdarena verso la Foce, all’altezza della Stazione Marittima si è fermato per un guasto.

L’ingombro sulla carreggiata ha provocato i primi incolonnamenti con ripercussioni a catena lungo tutta la Strada Aldo Moro.

Notizia in aggiornamento