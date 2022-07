Genova – Fine settimana di aperture speciali per la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola.

Per il fine settimana, infatti, il museo sarà aperto in via eccezionale fino alle ore 22.00 in una particolare e suggestiva visita serale.

Dalle 19.00 alle 22.00 saranno visitabili le cucine storiche, il secondo piano nobile e gli ambienti rinnovati della Galleria Nazionale della Liguria al terzo piano.

Domenica 3 luglio 2022 torna la “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della cultura che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese.