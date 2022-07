La Spezia- Il vincitore del IV Premio Fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia è Giancarlo Fabretti.

Giancarlo Fabretti, il fotografo napoletano ma residente a Massa, con il suo scatto si è aggiudicato la quarta edizione del Premio fotografico Nazionale Mitilicoltori della Spezia.

Hanno partecipato oltre 250 scatti arrivati da tutta l’Italia.

Il premio Still-life, se lo è aggiudicato Roberta Capello, fotografa di Trana, provincia di Torino, con la foto “Arcobaleno nascosto”.

La giuria era composta da Pierluigi Peracchini (sindaco della città), Mario Sommaria (presidente AdSp), Federico Pinza (AD Cooperativa Mitilicoltori della Spezia), Claudio Barontini (fotoreporter e ritrattista di celebrities) Alberto Andreani (fotografo ufficiale dello Spezia Calcio), Marco Aliotta (Presidente dell’Associazione Fotografica Liberi di Vedere), Alma Schianchi (fotografa e delegata provinciale FIAF), hanno scelto questi scatti come i migliori rappresentanti del tema del concorso “Mitilicoltori e la biodiversità marina”, e per lo “Still-life.”

La premiazione si è svolta ieri, alle ore 16.00 presso l’Auditorium dell’Autorità Portuale, con la presenza del Sindaco Peracchini, Federico Pinza, Claudio Barontini, Monica Fiorini.

Il primo classificato ha ricevuto, oltre a una targa ricordo, un assegno circolare di mille euro. Al vincitore dello still-life, un assegno di cinquecento euro. I 14 fotografi in mostra, considerati secondi ex aequo, hanno ricevuto una medaglia ricordo. A partire da sabato 2 luglio sino al 1 settembre, lungo la passeggiata Morin di La Spezia, si potrà visitare la mostra dove saranno esposte le 16 fotografie in concorso, mentre altre trenta saranno esposte presso lo stand dei mitilicoltori.