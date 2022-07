Genova – Il quartiere di Marassi a lutto per la morte del dottor Sergio Masi, pediatra di generazioni di marassini e poi medico di famiglia con lo studio in via Robino.

Conosciutissimo in tutto il quartiere ed apprezzato per lo scrupolo e l’attenzione rivolta ai pazienti, era solito trattenersi in studio per non rinviare la visita di qualche “ritardatario”.

La notizia è rimbalzata sui social dopo il post della figlia Luisa su Facebook.

“Come sapete, mio papà aveva due famiglie: la nostra e i suoi amati pazienti. Abbiamo deciso di svolgere rosario e funerale vicino a dove aveva lo studio. So che sarebbe felice di avervi per un ultimo saluto. Parenti, amici e pazienti”.

Il rosario si terrà questa sera, alle 18,30, alla Mater Ecclesiae di via Loria (vicino al Biscione) e i funerali si terranno lunedì mattina alle 11.30, sempre nella chiesa Mater Ecclesia al Biscione.