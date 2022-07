Genova – Ha visto gli agenti della polizia e si è allontanato frettolosamente attirando l’attenzione dei poliziotti e finendo in manette.

E’ accaduto la scorsa notte nel centro storico genovese.

Il giovane, un 21enne, stava parlando con due turisti quando ha notato una pattuglia appiedata della Polizia di Stato e si è allontanato frettolosamente.

Il suo comportamento ha insospettito gli agenti ce sono intervenuti identificando il ragazzo.

Il 21enne, incalzato dagli agenti allertati dal forte odore di cannabis che proveniva dai suoi indumenti, si è reso conto di non avere vie di fuga e ha dichiarato di essere in possesso dihashis.

Agitato e poco collaborativo, il ragazzo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e per la successiva perquisizione che ha permesso di ritrovare 51 grammi di sostanza.

Per lui sono scattate le manette per spaccio.