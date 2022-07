Cinque decessi e 3.819 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. Continua a circolare con vigore il virus del Covid, pur attenuato negli effetti più negativi grazie alla campagna di vaccinazione.

L’ultimo bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria registra ben 5 decessi con la morte di due donne di 79 e 86 anni e tre uomini tra gli 84 e i 95 anni.

Con 14.759 test su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti ben 3.819 nuove infezioni, segno che occorre mantenere le misure minime di auto–protezione come la mascherina e il distanziamento.

Misure sempre più sottovalutate ma che si sono sempre dimostrate l’unico vero “baluardo” contro la circolazione del virus.

Sono purtroppo in aumento anche i casi di ricovero per covid, con 12 persone ricoverate in più in sole 24 ore (378 totali) e un nuovo ricovero in terapia intensiva con il numero delle persone gravi e gravissime che sale a 10.

In aumento per la circolazione del virus anche il numero delle persone in isolamento domiciliare. Sono 21.525 in tutta la Liguria, 539 in piu rispetto a ieri.