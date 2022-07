Genova – Vigili del fuoco e mezzi aerei impegnati nuovamente, sulle alture di Sestri Ponente, per l’incendio di Scarpino che ha ripreso a bruciare.

Forse il vento o l’intervento di un piromane ha rimesso in moto il rogo che si sta estendendo velocemente, sospinto dal vento.

Le fiamme hanno ripreso attorno alle 16 e i vigili del fuoco, già in pre-allarme, sono tornati a salire sulle alture di Scarpino per domare anche questo fuoco.

-Importante l’aiuto dei mezzi aerei, in grado di lanciare grandi quantitativi d’acqua anche in zone difficilmente raggiungibili.

Chiusa al traffico via Cristo di marmo