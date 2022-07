Genova – Inizieranno questa mattina i lavori di ammodernamento della sala dedicata ai codici rossi al piano terra del Pronto Soccorso.

I lavori dureranno circa 60 giorni e serviranno a realizzare una nuova sala per i codici rossi (i più gravi), più moderna ed efficace, nella forma dell’ open space, conforme alle esigenze gestionali delle patologie emergenziali del territorio.

Per evitare disagi e per consentire il funzionamento del Pronto Soccorso anche durante i 60 giorni previsti per i lavori, l’ospedale San Martino ha attrezzato appositi spazi, tecnologicamente equipaggiati e all’avanguardia dove verranno trattati i casi che arriveranno nei prossimi giorni.

La Direzione Sanitaria ha assicurato che supervisionerà costantemente affinché non venga ridotta la qualità delle cure offerte alla cittadinanza.