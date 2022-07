Genova – Riapre oggi, sabato 16 luglio, il tunnel delle Ferriere, la galleria Taviani, che collega la Val Fontanabuona e la Val Bisagno.

La riapertura è prevista in entrambi i sensi di marcia dalle ore 5.30 alle ore 21.30 mentre resterà chiusa per lavori nelle ore notturne fino al febbraio del 2023.

Il tunnel era chiuso al traffico dal febbraio scorso, inizialmente per un intervento della durata di 40 giorni ma poi, verifiche effettuate, hanno evidenziato problemi molto più importanti alla struttura e Anas ha deciso un piano di interventi da 10 milioni di euro per rendere sicuro il tunnel.

La chiusura della galleria delle Ferriere ha creato enormi disagi alla ValFontanabuona poichè rappresenta una delle poche vie di accesso e la più utilizzata da automobilisti e trasportatori.

Danni alle attività commerciali che potrebbero sfociare in azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni subiti o, almeno, il loro riconoscimento fiscale.

Con la riapertura anche la linea 715 del trasporto pubblico Amt tornerà regolare nell’orario di transito.