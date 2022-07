Inizio settimana all’insegna di un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo e sul nord Italia che manterrà condizioni di tempo stabile e con temperature ancora in ulteriore aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 18 luglio 2022

In mattinata cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche nube più consistente potrebbe interessare le Alpi Liguri al primo mattino.

Nel corso del pomeriggio formazione di qualche addensamento sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si escludono locali rovesci. Lungo la fascia costiera tempo asciutto e soleggiato, a parte qualche nube in transito su Imperiese e medio levante.

In serata cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, poi generale rotazione dai quadranti meridionali. Nuovo ritorno della ventilazione settentrionale in serata.

Mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo del bacino occidentale nelle ore centrali della giornata.

Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori minimi

Costa: min 23/29°C, max 29/35°C

Interno: min 14/23°C, max 28/37°C

Martedì 19 luglio 2022

Giornata interamente caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, fatta eccezione per qualche nota instabile pomeridiana sulle Alpi Liguri

Venti: deboli o moderati da nord tra la notte ed il mattino, poi deboli meridionali.

Mari: generalmente quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per: mercoledì 20 luglio 2022

Nella prima metà di giornata qualche nube in transito in un contesto soleggiato. Nel pomeriggio cieli in prevalenza sereni, a parte qualche nube cumuliforme sui rilievi interni. Temperature stazionarie nelle zone interne, massime in lieve calo lungo la costa. Ventilazione debole settentrionale tra la notte ed il mattino, poi da debole a moderata da sud. Mare quasi calmo o poco mosso.