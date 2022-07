Nessun nuovo decesso da coronavirus in Liguria ma sono 2.048 i nuovi contagi e aumentano i ricoveri in ospedale. A registrarlo il bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione Liguria e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria tuttora in corso.

Cale leggermente il numero dei positivi ma preoccupa l’aumento delle persone ricoverate in ospedale per il covid. Sono 452 nell’ultimo bollettino, 16 in più del giorno prima.

Aumenta anche il numero dei casi gravi e gravissimi (14), erano 12 il giorno prima.

Una delle possibili spiegazioni è il calo fisiologico della copertura dei vaccini e la decisione di molti di non ripeterla.

In aumento anche i ricoveri all’ospedale Gaslini dove i bimbi in cura sono nove (tre in più del giorno precedente) ma fortunatamente con sintomi non gravissimi o che necessitano del ricovero nel reparto di Terapia Intensiva.

A fronte di 9.428 tamponi (8074 rapidi e 1354 molecolari) sono stati scoperti 2.048 nuovi casi di infezione e il tasso di positività è al 21,7% in linea con la media nazionale che è al 22%.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 854

Savona 358

La Spezia 318

Imperia 287

Chiavari e Tigullio 227