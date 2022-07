Genova – Una giovane donna è stata salvata, questa mattina all’alba, in via Sacheri, nel quartiere di Marassi.

La donna ha scavalcato la ringhiera del terrazzo e minacciava di lanciarsi di sotto ma, fortunatamente è stata notata da alcuni vicini di casa che hanno subito dato l’allarme.

Uno dei vicini, un giovane di origini straniere, approfittando delle impalcature di un cantiere ha raggiunto il terrazzo della donna e l’ha bloccata salvandole la vita.

Sono seguiti momenti concitati perché la donna continuava a cercare di lanciarsi mentre il giovane cercava di trattenerla urlando aiuto.

L’arrivo di un altro giovane, sempre un vicino di casa di origini latino-americane, ha sbloccato la situazione mentre le telefonate al 118 diventavano decine per le urla che hanno risvegliato molte famiglie nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e l’ambulanza del 118 che ha dovuto faticare per passare in via Sacheri ingombra di auto parcheggiate in divieto di sosta.

La donna è stata calmata e rassicurata e trasferita in ospedale per accertamenti.

notizia in aggiornamento