Genova – Era già stato condannato per la produzione di griffe false per l’abbigliamento contraffatto ma approfittava della “messa in prova” per tornare a lavorare in un laboratorio clandestino.

La Guardia di Finanza ha scoperto un laboratorio clandestino in un appartamento del centro storico e tra le persone fermate al suo interno ha scoperto un cittadino senegalese che era “in prova”, con l’istituzione dell’affido, e nel tempo libero continuava a produrre abbigliamento con marchi contraffatti.

Tre le persone fermate dalla Guardia di Finanza ed oltre 45mila i capi di abbigliamento falsificati che sono stati sequestrati assieme a orologi falsi, una somma di denaro di oltre 5mila euro e una macchina da cucire professionale di ingente valore ed “ultimo modello” nel settore.

Gli uomini delle fiamme gialle hanno scoperto che il laboratorio veniva montato e smontato in orari della giornata per dare meno nell’occhio e per cercare di non farsi scoprire dalle forze dell’ordine.

L’intensa opera di indagine e di sorveglianza sul territorio ha permesso di seguire i movimenti delle persone impegnate nel traffico di abbigliamento falso sino a risalire alla collocazione del magazzino laboratorio.