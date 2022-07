Genova – Sono comparsi i primi ombrelloni nell’area pubblica dei giardini interni all’ex Mercato di corso Sardegna, nel quartiere di San Fruttuoso.

Dopo le proteste dei Cittadini e l’appello lanciato attraverso le pagine di LiguriaOggi.it e l’impegno del neo presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Angelo Guidi, sono arrivati i primi ombrelloni per panchine e punti chiave dell’area.

Sulla pagina Facebook del presidente Guidi si legge infatti che:

“Nell’area pubblica gestita dalla società “Mercato Corso Sardegna”, dove avevamo segnalato la problematica di mancanza di spazi ombreggiati ed in attesa della crescita degli alberi da poco piantati, sono stati installati diversi ombrelloni”.

Nell’area si segnala dall’inizio dell’estate la scarsità di zone ombreggiate e di ripari per anziani e mamme con bambini che frequentano in modo assiduo la struttura.

I pochi alberi piantati non sono in grado di ombreggiare e, probabilmente, occorreranno anni prima che possano raggiungere una dimensione adeguata.

Ora, con l’arrivo degli ombrelloni, la situazione è leggermente migliorata ma gli appelli a sistemare grosse coperture telonate, magari sospese con cavi, si susseguono ogni giorno.

La stessa struttura se ne avvantaggerebbe poiché con il caldo l’area si spopola nelle ore più calde della giornata.