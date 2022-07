Correnti di origine atlantica portano ad un aumento della nuvolosità sulla Liguria che culminerà nella giornata di domani, con precipitazioni e temporali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 26 luglio 2022

Nelle prime ore del mattino saranno possibili addensamenti nuvolosi su gran parte della fascia costiera. Queste nubi, poi, andranno via via dissolvendosi nel corso della mattinata.

Nel corso del pomeriggio formazione di rovesci, anche a carattere temporalesco, su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale.

Tempo asciutto con alternanza tra sole e locali addensamenti lungo la costa

Venti prevalentemente a regime di brezza

Mare poco mosso ma moto ondoso in aumento durante la giornata

Temperature generalmente stazionarie.

Costa: min 23/26°C, max 28/33°C

Interno: min 15/22°C, max 27/34°C (fondovalle/collina )

Mercoledì 27 luglio 2022

Al primo mattino rovesci, anche a carattere temporalesco, potranno interessare il Savonese, il Genovesato ed il medio levante; da metà mattinata ampie schiarite ovunque. Nel pomeriggio sono attesi altri rovesci temporaleschi su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale. Maggiori schiarite sulla costa

Venti moderati o tesi da nord al mattino, deboli dai quadranti meridionali al pomeriggio.

Mare mosso con moto ondoso in graduale calo.

Temperature in generale calo

Tendenza per giovedì 28 luglio 2022

Giornata per lo più soleggiata con possibili rovesci temporaleschi sull’Appennino.