Genova – Una selezione per assumere nuovo personale nel team internazionale del personale di bordo.

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo torna ad assumere e lo fa con una serie di eventi di selezione in diverse città italiane.

A Genova la selezione si terrà domani presso il Grand Hotel Savoia & Hotel Continental in via Arsenale di Terra.

I selezionatori esamineranno le candidature di chi vorrebbe lavorare come personale di bordo (hostess e steward).

Altri recruiting day sono previsti nei prossimi giorni a:

Firenze, 04 agosto NH Firenze – Piazza Vittorio Veneto, 4

Ancona, 06 agosto SeePort Hotel – Rupi di Via XXIX, Settembre 12