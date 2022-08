Genova – Ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è finito contro il muretto che delimita la pensilina della fermata. E’ successo questa mattina all’alba, in corso Gastaldi.

Un bus dell’AMT ha scontrato con violenza il muretto e il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato nel vicino ospedale di San Martino.

Fortunatamente non si registrano altri feriti ed è in corso la ricostruzione dell’incidente.

Nell’impatto l’autobus ha divelto anche un palo di sostegno dell’impianto semaforico in direzione centro.

Pochi mesi fa un altro incidente simile alla pensilina all’altezza dell’ospedale san Martino, sempre in direzione centro.

In quell’occasione si erano registrati diversi feriti anche gravi.