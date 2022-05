Genova – Grave incidente, nella notte, in corso Europa, all’altezza dell’ospedale San Martino. Un pullman di linea Flixbus si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro una pensilina del bus in mezzo alla carreggiata.

Sei le persone ferite in modo grave, una in codice rosso, il più grave.

Dopo lo schianto la corsia in direzione centro di corso Europa è stata chiusa e il via vai di ambulanze e di mezzi dei vigili del fuoco e di forze dell’ordine ha fatto comprendere che la situazione era davvero grave.

Il pullman della linea Flixbus si è letteralmente accartocciato e tra le lamiere sono rimasti intrappolati molti dei passeggeri presenti sul mezzo.

Alcuni di loro sono rimasti feriti e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco accorsi.

Cinque persone sono state trasferite nel vicino ospedale San Martino mentre una sesta è stata condotta all’ospedale Galliera.

In corso gli accertamenti sulla vicenda e il conducente del mezzo è stato sottoposto alle verifiche di rito quando si verificano incidenti gravi. Esami per accertare le condizioni psico-fisiche e verifiche sul numero di ore di lavoro e riposo e rispetto dei turni di lavoro.