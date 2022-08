Genova – Corso Italia nuovamente chiusa al traffico in direzione levante per lavori alla pista ciclabile.

Ancora disagi e proteste per gli automobilisti che si spostano sul lungomare in direzione Boccadasse per la chiusura della strada all’altezza dell’incrocio con via Piave.

Il provvedimento viene attuato per consentire i lavori per la costruzione della nuova pista ciclabile.