Promuovere il territorio attraverso la sponsorizzazione del marchio LaMiaLiguria sulle maglie delle squadre liguri di Seria A. Regione Liguria conferma la sponsorizzazione e la Giunta regionale ha deliberato di stanziare 1 milione e 300 mila euro a carico di fondi comunitari per “interventi di promozione del territorio ligure”.

Dopo il successo registrato nella scorsa stagione, si conferma la collaborazione con le squadre liguri che militano nel campionato di Serie A, Sampdoria e Spezia, che prevede la collocazione del marchio “LaMiaLiguria” sulle maglie dei giocatori durante le partite di campionato e Coppa Italia.

Con questo provvedimento Regione Liguria favorisce e sostiene l’internazionalizzazione del territorio regionale e delle sue eccellenze, attraverso mirate campagne promozionali in grado di raggiungere un pubblico particolarmente ampio e diversificato.

Durante la campagna promozionale del brand “LaMialiguria” avvenuta il 10 dicembre 2021, in corrispondenza del derby Genoa-Sampdoria e fino al termine del campionato (20 maggio 2022), sono state complessivamente giocate da Sampdoria e Spezia 45 partite (42 di campionato e 3 di coppa Italia) con il marchio impresso sulle maglie dei giocatori, raggiungendo un’audience media cumulata di oltre 26.724.000 spettatori.