Genova – Nel tardo pomeriggio di ieri un giovane minorenne è stato arrestato per aver tentato di scippare una collana d’oro ad un pensionato di settant’anni.

Il fatto è avvenuto in Piazza Martinez nel quartiere di San Fruttuoso, ma la scena non è sfuggita agli occhi di una pattuglia di forze dell’ordine che, proprio in quel momento, passava da quelle parti.

Gli agenti hanno proceduto con l’arresto del minore, che ha fatto resistenza e ha ceduto soltanto dopo esser stato colpito dallo spray al peperoncino.

Una volta portato in Questura, il giovane è stato denunciato e poi affidato ad una comunità della zona.