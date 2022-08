Genova – Ancora un incendio sulle alture di Prà, nella zona del Cep e ancora paura per i residenti dopo le fiamme che nei giorni scorsi si sono avvivinate pericolosamente alle abitazioni.

Sempre più probabile che in azione ci sian un piromane che si diverte ad appiccare incendi in zone incolte e con vegetazione ormai secca, facile innesco per incendi.

I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle 19,30 e subito diverse squadre si sono precipitate sul posto assieme ai volontari anti-incendio e alle forze dell’ordine.

In breve le fiamme sono state spente e sono state avviate le operazioni di bonifica per evitare che l’incendio possa riprendere forza.

Indagini in corso per accertare eventuali movimenti sospetti e rafforzati i controlli nella zona per cercare di individuare e catturare il piromane.