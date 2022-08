Genova – Famigliole di cinghiali a passeggio per strada nella notte, in pieno centro. A segnalarle la polizia locale con l’allarme lanciato con il canale GenovAlert.

Invito alla massima attenzione per animali vaganti in viale Brigate Bisagno, in via Diaz e in viale Brigate Partigiane.

La polizia locale ha seguito gli animali per evitare il ripetersi di incidenti, anche gravi, come quello avvenuto in via Baden Powel a Sampierdarena, con un motociclista finito in ospedale dopo aver centrato un cinghiale che attraversava la strada.