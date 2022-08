Arma di Taggia – Sono gravi le condizioni del motociclista ferito ieri notte nello scontro con un’auto avvenuto in via Boselli.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha soccorso il motociclista e lo ha trasportato in ospedale.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.