Bergeggi (Savona) – Non c’è stato nulla da fare per il ragazzo di 20 anni di Torino che ieri pomeriggio è annegato nelle acque del Lido delle Sirene, in un tratto di costa vietata al pubblico.

Il giovane – che era in vacanza in Liguria – è stato recuperato in mare da alcuni bagnanti che lo aveva visto in difficoltà ma i ripetuti e prolungati tentativi di rianimarlo non sono serviti a salvargli la vita.

Il personale del 118 ha tentato diverse manovre di rianimazione ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato trasferito in obitorio per l’autopsia che servirà a chiarire con certezza le cause del decesso.

Infuriano le polemiche per il tratto di costa chiuso al passaggio mentre il Lido delle Sirene era comunque affollato di persone.