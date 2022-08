Genova – Un forte temporale, con intensa attività di tuoni e fulmini, sta interessando la zona del genovesato ed in particolare la ValBisagno. Le precipitazioni, al momento, sono intense ma non particolarmente forti.

Una forte perturbazione in arrivo dalla Francia sta attraversando la Liguria da ponente a levante e porta precipitazioni anche di forte entità.

Per la giornata di oggi, sino alle 15, è attiva l’allerta meteo gialla della Protezione Civile regionale per maltempo e temporali.