San Colombano Certenoli (Genova) – Grave incidente, nella notte, sul ponte sul torrente Lavagna nel comune di San Colombano Certenoli. Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate e il centauro è rimasto incastrato tra la vettura e il muretto che costeggia la strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte e sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno liberato il motociclista per poi affidarlo alle cure del personale medico.

Vista la gravità della situazione è stato deciso il trasporto urgente con l’elicottero Grifo all’ospedale San Martino di Genova.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento delle responsabilità.

