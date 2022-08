Genova – Tre persone sono state aggredite, a poche ore una dall’altra, in città.

Il primo episodio in via Gallesi, nella zona di San Quirico, intorno alle due di notte, con una persona colpita alla testa con un corpo contundente.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 che ha trasferito la persona ferita all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la vicenda e identificare l’autore dell’aggressione.

Sempre intorno alle 2 una persona è stata aggredita in via San Lorenzo, a breve distanza dalla cattedrale cittadina, in pieno centro.

Il ferito è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Galliera.

Poche ore più tardi, questa mattina all’alba, alle 6,30, una terza persona è stata aggredia e ferita in via Dondero, a Sampierdarena.

L’ambulanza del 118 ha trasferito la persona all’ospedale villa Scassi ed anche in questo caso le indagini delle forze dell’ordine sono in corso.