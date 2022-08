Borzonasca (Genova) – Ha perso il controllo del veicolo ed è rimasta in bilico su un dirupo e quando la passeggera è scesa per mettersi al sicuro e chiamare i soccorsi è scivolata cadendo per diversi metri.

Brutto incidente fortunatamente a lieto fine, questa mattina, sulla strada che conduce a Codiola, nel comune di Borzonasca.

La donna alla guida ha perso il controllo dell’auto ed ha arrestato la corsa restando in bilico con le ruote appese nel vuoto, su un dirupo.

L’amica che si trovava sul sedile del passeggero, scendendo, è scivolata in fondo al pendio e la conducente, nel tentativo di aiutarla è rimasta anch’essa bloccata impossibilitata a risalire.

I Vigili del fuoco di Chiavari hanno dapprima messo in sicurezza la vettura in bilico, dopo di che, con tecniche alpinistiche, hanno recuperato le due donne.

Portate sul piano strada hanno deciso di non farsi ricoverare.