L’arrivo di correnti fresche dai quadranti nord-occidentali porta insabilità e aumento della nuvolosità sulla Liguria e sul Nord Italia. Possibili anche piogge e temporali.

Il mese di settembre inizierà all’insegna del tempo instabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 31 agosto 2022

Dalla notte temporali, anche di forte intensità, interessano il settore centro-orientale, sul resto della regione fenomeni sporadici o del tutto assenti.

Nel corso della mattinata ancora qualche fenomeno a levante, altrove tempo asciutto con schiarite lungo la fascia costiera.

Dalle ore centrali della giornata, e nel pomeriggio, formazione di rovesci temporaleschi nelle zone interne, specie su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale. Lungo la costa tempo generalmente asciutto accompagnato dal transito di un po’ di nuvolosità, anche se non si esclude qualche sconfinamento proveniente dalle zone interne.

Venti fino a metà mattinata moderati settentrionali sul centro-ponente, da sud-est a levante. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o moderata. Infine, in serata, generale rotazione a nord sull’intera regione.

Mare poco mosso, localmente mosso sul bacino occidentale.

Temperature in diminuzione.

Costa: min 17/23°C, max 24/28°C

Interno: min 9/18°C, max 22/27°C (fondovalle/collina)

Giovedì 1 settembre 2022

Tra la notte e le prime ore del mattino temporali in formazione sul Ligure, non si escludono locali interessamenti delle coste del settore centro-orientale.

Resto della mattinata che trascorrerà con tempo asciutto ed alternanza tra sole ed annuvolamenti.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di rovesci temporaleschi su Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti; asciutto altrove.

Venti deboli di direzione variabile.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie.

Tendenza per: venerdì 2 settembre 2022

Giornata variabile, fenomeni pomeridiani nelle zone interne.

Temperature su valori stabili.