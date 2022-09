Un decesso e 496 nuovi contagi da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria con dati Alisa.

Un uomo di 92 anni è deceduto all’ospedale Villa Scassi portando a 5.548 il numero delle vittime del covid in Liguria da inizio pandemia.

Stabile i numero dei nuovi contagi. Con 4.491 test su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone, sono stati scoperti ben 496 nuovi contagi.

Il tasso di positività si attesta all’ 11,04%.

Per due giorni consecutivi i ricoverati sono rimasti sottola soglia dei 200.

L’ultimo bollettino sanitario ne registra 180, 9 in meno rispetto al giorno precedente

In calo il numero delle persone in isolamento domiciliare. Sono 6.820, 182 in meno rispetto al giorno precedente.