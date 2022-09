Genova – E’ stata riaperta completamente ed è percorribile in entrambe i sensi di marcia la statale Aurelia chiusa ieri per una frana tra Voltri e Arenzano.

In via Rubens sono terminati i lavori di sgombero e messa in sicurezza della strada ed è stata ripristinata la rete metallica che aveva ceduto facendo cadere massi e detriti in strada.

La circolazione torna dunque ad essere normale.