Genova – Un fine settimana da dimenticare per le code sulle autostrade della Liguria. Complici gli ultimi rientri e le gite fuoriporta, si sono registrate diverse situazioni critiche sulle principali direttrici da e per le riviere.

La situazione più caotica sull’Autostrad A10 Genova – Ventimiglia dove si sono registrate code sino a 10 km tra Finale Ligure e Savona, in direzione Genova e caos verso il confine per la chiusura dell’autostrada a causa della segnalazione di persone che camminavano in autostrada in direzione della Francia, molto probabilmente Migranti che cercano di lasciare l’Italia.

Code anche in direzione della Toscana per un incidente sulla Cisa che ha causato sino a 15 km di coda e diversi rallentamenti sulla A26 causa incidenti ma anche sulla A7 Genova Milano.