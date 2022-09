Genova – A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, entra nuovamente in vigore l’orario invernale per gli autobus AMT, il quale proseguirà fino al 9 giugno 2023. Le modifiche e i nuovi orari possono essere consultati visitando il sito www.amt.genova.it oppure, in alternativa, utilizzando la App di AMT.

Inoltre, da oggi fino a venerdì 16 settembre, il servizio ferroviario Genova-Casella verrà svolto in maniera mista con treni e bus sostitutivi a causa di alcuni lavori lungo la tratta.