Genova – Ancora un incidente, ieri sera, alla rotatoria di via Cornigliano, nell’omonimo quartiere del ponente genovese ed ancora polemiche per la segnaletica stradale e l’assenza di una vera e propria aiuola che delimiti la zona dove il traffico dovrebbe rallentare per consentire le manovre.

Anche in questo caso si è registrato un ferito e coinvolti sono uno scooter ed un pedone anche se la dinamica con è ancora chiara.

Sulle pagine social del quartiere, però, fioccano le polemiche e le proteste per la sistemazione della “rotatoria” che, di fatto, viene attraversata come fosse un rettilineo, con il ripetersi di continui incidenti.

I residenti chiedono al Comune di risolvere la situazione con interventi definitivi e non con “tapulli” come la sistemazione di barriere di plastica al centro della rotatoria che vengono spostate o comunque aggirate soprattutto da chi viaggia in moto e scooter.

Perplessità vengono espresse anche sulla opportunità stessa di inserire una pseudo-rotatoria disegnata solo con la segnaletica orizzontale, in un punto particolarmente complesso e pericoloso della viabilità locale.