Genova – Erano già stati chiusi per criticità nella conservazione dei cibi i due locali, un ristorante ed un negozio di alimentari di via Prè, nel centro storico, colpiti da nuove sanzioni a seguito di controlli mirati delle forze dell’ordine.

I due esercizi commerciali avrebbero già diversi provvedimenti di sanzione ed anche in questo caso, durante le verifiche sono state evidenziate criticità circa la conservazione dei cibi, per le quali sono stati nuovamente predisposti verbali di violazione amministrativa da parte dei tecnici della ASL 3 genovese.