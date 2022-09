Sciopero dei lavoratori del Trasporto Pubblico, venerdì 16 settembre, anche a Genova, in adesione allo sciopero nazionale di 8 ore.

A darne comunicazione le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autotrasporti e OR.S.A. Trasporti che hanno proclamato per venerdì 16 settembre uno sciopero di 8 ore dei lavoratori delle aziende di TPL per problematiche legate alla sicurezza del personale. Queste le modalià:

Servizio di trasporto urbano Genova

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.00;

• il restante personale (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro la seconda parte del turno per gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti si asterranno dal lavoro per l’intero turno.

Servizio di trasporto provinciale

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

• il personale delle biglietterie provinciali si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

• il restante personale si asterrà dal lavoro la seconda parte del turno per gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti si asterranno dal lavoro per l’intero turno.

Ferrovia Genova Casella

• Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 9.30 alle ore 17.30;

• il restante personale (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti) si asterrà dal lavoro la seconda parte del turno per gli iscritti alle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e OR.S.A. Trasporti, mentre gli iscritti ad Ugl Autotrasporti si asterranno dal lavoro per l’intero turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi Scuolabus.

Non è possibile fornire elementi di valutazione sui disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi della durata di 8 ore proclamati contemporaneamente dalle Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, UGL Autoferro e OR.S.A. Trasporti.