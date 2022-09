Deboli correnti umide continuano a portare instabilità sulla Liguria e da sabato il cedimento del campo di alta pressione sul Mediterraneo favorirà un ingresso di aria decisamente fredda. Nelle prime ore del fine settimana non si esclude anche qualche rovescio o temporale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro meteo Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 16 settembre 2022

Al mattino possibile formazione di qualche rovescio, anche a carattere temporalesco, sul levante, asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sul resto della regione.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino centro-orientale, non si escludono rovesci associati. Lungo la costa alternanza tra sole ed annuvolamenti, localmente compatti sul settore centrale.

In serata generale transito di stratificazioni medio-alte.

Venti al mattino ed in serata fino a moderati/tesi a rotazione ciclonica. Nel pomeriggio tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali con intensità debole o moderata

Per l’intera giornata ventilazione forte di libeccio sul Golfo.

Mare da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo.

Temperature stazionarie od in lieve flessione

Costa: min 18/24°C, max 25/28°

Interno: min 10/18°C, max 23/26°C (fondovalle/collina)

Sabato 17 settembre 2022

Tra la notte ed il mattino possibili rovesci, anche a carattere temporalesco, sugli estremi della regione, tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

A seguire rapido esaurimento dei fenomeni, le restanti ore della giornata trascorreranno con cieli sereni sull’intera regione.

Venti al mattino forti, con rinforzi fino a burrasca, dai quadranti settentrionali. Dal pomeriggio ventilazione in graduale calo.

Mare da molto mosso a mosso, in ulteriore calo sul centro-ponente.

Temperature in calo.

Tendenza per domenica 18 settembre 2022

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata, innocue stratificazioni medio-alte in transito da metà pomeriggio.

Ventilazione da debole a moderata meridionale

Mare generalmente poco mosso

Temperature in ulteriore calo.