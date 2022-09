Bogliasco (Genova) – Ancora un incidente mortale sulla linea ferroviaria Genova – La Spezia con la morte, avvenuta ieri sera, di una persona travolta da un treno al passaggio a livello di Pontetto, nel comune di Bogliasco.

La tragedia è avvenuta ieri sera, intorno alle 22,30 e non è ancora chiaro se si sia trattato di un terribile incidente o se, invece, la persona abbia scelto di morire in quel modo terribile.

Solo pochi giorni fa, nei pressi della stazione di Bogliasco, un altro incidente ha causato la morte di un giovane che sarebbe stato visto raccogliere qualcosa sui binari pochi istanti prima dell’arrivo del treno che lo ha travolto e ucciso.

Anche in questo caso ci sono stati pesanti ripercussioni sulla linea e ritardi che potrebbero avere ripercussioni anche sulle partenze e gli arrivi di questa mattina.

Il traffico ferroviario sulla linea è stato infatti interrotto per le operazioni di soccorso e per le indagini avviate per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.