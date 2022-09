Albenga (Savona) – Questa mattina si è verificato un incidente sull’Aurelia Bis, quando un il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava – probabilmente a causa di una foratura – e si è scontrato con un’automobile che arrivava dalla direzione opposta. A bordo della vettura c’era una giovane di vent’anni che è rimasta ferita.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi del 118, che hanno trasportato la ragazza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo. Per l’autista del furgone, invece, non è stato necessario il trasporto presso la struttura ospedaliera.