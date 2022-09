Roma – “Gli italiani sono stati chiari da loro arriva un’indicazione per un governo di centrodestra a guida Fratelli d’Italia”. Così Giorgia Meloni ha commentato a caldo i risultati elettorali di Fratelli d’Italia e ricorda agli alleati le intese pre-elezioni che vogliono che il nuovo premier sia indicato dal partito che ha raccolto più voti.

L’importante ascesa dei voti per Fratelli d’Italia è netta e dunque, a governare l’Italia dovrà essere proprio Giorgia Meloni.

“Non siamo a un punto di arrivo ma di partenza – ha detto Meloni – da domani (oggi per chi legge) dobbiamo dimostrare il nostro valore”.

“Questo è il tempo della responsabilità, il tempo in cui se si vuole far parte della storia si deve capire quale responsabilità abbiamo verso decine di milioni di persone perché l’Italia ha scelto noi e non la tradiremo come non l’abbiamo mai tradita”.

Giorgia Meloni ha aggiunto: “se saremo chiamati a governare la nazione lo faremo per tutti, per unire un popolo esaltando ciò che unisce piuttosto che ciò che divide”.